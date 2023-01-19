Общие потери РФ перевалили за 118 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и сбили вертолет

За сутки ВСУ ликвидировали более 760 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 19 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 118 530 человек. Данные уточняются.

Об этом 19 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 118530 (+760) человек ликвидировано

танков ‒ 3136 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 6235 (+10) ед.

артиллерийских систем – 2122 (+14) ед.

РСЗО – 442 (+0) ед.

средства ПВО – 220 (+0) ед.

самолетов – 287 (+0) ед.

вертолетов – 277 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6) ед.

крылатые ракеты ‒ 749 (+0)

корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4896 (+7) ед.

специальная техника ‒ 190 (+0)

Напомним, что в Генштабе в сводке по состоянию на утро 19 января сообщили, что авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

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