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Общие потери РФ перевалили за 79 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили вертолет

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Общие потери РФ перевалили за 79 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили вертолет

Фото: Associated Press

Темп не падает. Снова более 700. Самые большие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Так, по состоянию на 11 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 79 400 человек. Данные уточняются.

Об этом 11 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 79400 (+710) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2814 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 5696 (+14) ед.
  • артиллерийских систем – 1817 (+12) ед.
  • РСЗО – 393 (+0) ед.
  • средства ПВО – 205 (+0) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед.
  • специальная техника – 159 (+0).

Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ освободили в Херсонской области 12 населенных пунктов и отбили ряд атак россиян в Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 10 ударов. Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1715
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