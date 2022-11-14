Общие потери РФ перевалили за 81 тысячу: за сутки ВСУ ликвидировали еще 510 оккупнатов

В сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских военных.

Так, по состоянию на 14 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 81 370 человек. Данные уточняются.

Об этом 14 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 81 370 (+510) человек ликвидировано

танков ‒ 2848 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 5748 (+6) ед.

артиллерийских систем – 1839 (+2) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО – 206 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2) ед.

крылатые ракеты ‒ 399 (+0)

корабли/катера – 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) ед.

специальная техника ‒ 160 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне ведут наступательные действия. В то же время, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

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