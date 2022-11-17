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Общие потери РФ перевалили за 83 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Общие потери РФ перевалили за 83 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов

Фото: Associated Press

ВСУ за сутки ликвидировали 400 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 17 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 110 человек. Данные уточняются.

Об этом 17 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 83110 (+400) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2878 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 5804 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 1860 (+0) ед.
  • РСЗО – 393 (+0) ед.
  • средства ПВО – 209 (+0) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 474 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) ед.
  • специальная техника ‒ 160 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
689
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