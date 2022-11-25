Общие потери РФ перевалили за 86 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 430 оккупантов

Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 430 оккупантов. Таким образом, по состоянию на 25 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 86 150 человек. Данные уточняются.

Об этом 25 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 86150 (+430) человек ликвидировано

танков ‒ 2899 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5844 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1895 (+6) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6) ед.

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4404 (+4) ед.

специальная техника ‒ 163 (+2)

Напомним, в Генштабе сообщили, что подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в то же время поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, состав боеприпасов и ретранслятор врага.

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