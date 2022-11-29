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Общие потери РФ перевалили за 88 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и сбили два самолета

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Время на прочтение
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Общие потери РФ перевалили за 88 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и сбили два самолета

За сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов.

Таким образом, по состоянию на 29 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 88 380 человек. Данные уточняются.

Об этом 29 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ около 88380 (+480) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2911 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 5866 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 1901 (+2) ед.
  • РСЗО – 395 (+0) ед.
  • средства ПВО – 209 (+0) ед.
  • самолетов – 280 (+2) ед.
  • вертолетов – 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 531 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7) ед.
  • специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага   составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

23 ноября ВСУ также атаковали районы сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Тогда потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

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Дата публикации
Просмотры
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