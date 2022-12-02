Общие потери РФ перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и сбили вертолет

Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных. Таким образом, по состоянию на 2 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 90 090 человек. Данные уточняются.

Об этом 2 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 02.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 90090 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 2916 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5883 (+6) ед.

артиллерийских систем – 1905 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 210 (+0) ед.

самолетов – 280 (+0) ед.

вертолетов – 262 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2) ед.

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4464 (+23) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки наши воины сбили 1 БПЛА типа "Орлан-10". Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.

В течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

29 ноября было подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

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