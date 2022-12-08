Общие потери РФ перевалили за 93 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 340 оккупантов

За сутки ВСУ ликвидировали 340 российских военных.
Таким образом, по состоянию на 8 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 93 080 человек. Данные уточняются.
Об этом 8 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 93080 (+340) человек ликвидировано
- танков ‒ 2937 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 5911 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 1925 (+2) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 211 (+0) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2) ед.
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2) ед.
- специальная техника ‒ 164 (+1)
Напомним, ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай. Ожидается, что эта цифра повлияет на российскую нацию в течение следующих десятилетий.
В Генштабе сообщили, что на оккупированной части Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.
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