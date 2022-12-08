Общие потери РФ перевалили за 93 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 340 оккупантов

Таким образом, по состоянию на 8 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 93 080 человек. Данные уточняются.

Об этом 8 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 93080 (+340) человек ликвидировано

танков ‒ 2937 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 5911 (+2) ед.

артиллерийских систем – 1925 (+2) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2) ед.

крылатые ракеты ‒ 592 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2) ед.

специальная техника ‒ 164 (+1)

Напомним, ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай. Ожидается, что эта цифра повлияет на российскую нацию в течение следующих десятилетий.

В Генштабе сообщили, что на оккупированной части Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

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