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Общие потери РФ перевалили за 93 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 340 оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Время на прочтение
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Общие потери РФ перевалили за 93 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 340 оккупантов

Фото: Associated Press

За сутки ВСУ ликвидировали 340 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 8 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 93 080 человек. Данные уточняются.

Об этом 8 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 93080 (+340) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2937 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 5911 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 1925 (+2) ед.
  • РСЗО – 395 (+0) ед.
  • средства ПВО – 211 (+0) ед.
  • самолетов – 281 (+0) ед.
  • вертолетов – 264 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2) ед.
  • специальная техника ‒ 164 (+1)

Напомним, ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай. Ожидается, что эта цифра повлияет на российскую нацию в течение следующих десятилетий.

В Генштабе сообщили, что на оккупированной части Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

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Дата публикации
Просмотры
1304
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