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Общие потери РФ приближаются к 78 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали еще 780 оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Общие потери РФ приближаются к 78 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали еще 780 оккупантов

Фото: Associated Press

ВСУ ликвидировали уже около 78 тысяч российских военных.

Так, по состоянию на 9 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 950 человек. Данные уточняются.

Об этом 9 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 77950 (+780) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2801 (+15) ед.
  • боевых бронированных машин – 5666 (+12) ед.
  • артиллерийских систем – 1802 (+11) ед.
  • РСЗО – 393 (+2) ед.
  • средства ПВО – 205 (+2) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 260 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11) ед.
  • специальная техника ‒ 159 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отбили вражеские атаки на 14 участках на Донбассе. Так, атаки врага были отражены в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка Донецкой области.

Подтверждена информация о поражении подразделений РФ на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до 150 сотни оккупантов.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов, в частности, поражены 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции вражеских средств ПВО.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 5 БПЛА Ланцет и 4 — "Орлан", а украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
914
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