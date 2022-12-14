Общие потери РФ уже достигли 96 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 740 оккупантов

Таким образом, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 99 000 человек. Данные уточняются.

Об этом 14 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 96000 (+740) человек ликвидировано

танков ‒ 2970 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 5937 (+7) ед.

артиллерийских систем – 1931 (+0) ед.

РСЗО – 404 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 592 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 4562 (+13) ед.

специальная техника ‒ 171 (+1)

Стоит отметить, что ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия в Украине за 9 месяцев полномасштабной войны потеряла рекордное количество генералов. "За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", – подчеркнул Жданов.

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