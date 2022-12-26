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Общие потери РФ уже перевалили за 102,5 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 550 оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Общие потери РФ уже перевалили за 102,5 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 550 оккупантов

Фото: Associated Press

Самые большие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали более 550 российских военных. Таким образом, по состоянию на 26 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 102 600 человек. Данные уточняются.

Об этом 26 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 102600 (+550) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3016 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 6017 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 1996 (+5) ед.
  • РСЗО – 418 (+0) ед.
  • средства ПВО – 212 (+0) ед.
  • самолетов – 283 (+0) ед.
  • вертолетов – 267 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) ед.
  • специальная техника ‒ 178 (+0)

Стоит отметить, что ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть, считается, что эти потери вдвое превышают число погибших американских военнослужащих во Вьетнаме.

Более того, за 30 лет войн потери РФ в так называемых "миротворческих миссиях" составляют 17 тысяч, а за 10 месяцев войны против Украины потери погибшими превысили 100 тысяч человек.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1041
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