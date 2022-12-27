Общие потери РФ уже перевалили за 103 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 620 оккупантов

Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 620 российских военных. Таким образом, по состоянию на 27 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 103 220 человек. Данные уточняются.

Об этом 27 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 103220 (+620) человек ликвидировано

танков ‒ 3016 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 6024 (+7) ед.

артиллерийских систем – 1998 (+2) ед.

РСЗО – 418 (+0) ед.

средства ПВО – 212 (+0) ед.

самолетов – 283 (+0) ед.

вертолетов – 267 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0)ед.

крылатые ракеты ‒ 653 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4652 (+5) ед.

специальная техника ‒ 179 (+1)

Напомним, что за 30 лет войн потери РФ в так называемых "миротворческих миссиях" составляют 17 тысяч, а за 10 месяцев войны против Украины потери погибшими превысили 100 тысяч человек.

Ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 тысяч солдат. То есть, считается, что эти потери вдвое превышают число погибших американских военнослужащих во Вьетнаме.

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