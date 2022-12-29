Общие потери РФ уже перевалили за 104 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали около 800 оккупантов

За сутки ВСУ ликвидировали 790 российских военных. Таким образом, по состоянию на 29 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 104 560 человек. Данные уточняются.

Об этом 29 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 104560 (+790) человек ликвидировано

танков ‒ 3018 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 6047 (+10) ед.

артиллерийских систем – 2004 (+5) ед.

РСЗО – 423 (+5) ед.

средства ПВО – 212 (+0) ед.

самолетов – 283 (+0) ед.

вертолетов – 268 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10) ед.

крылатые ракеты ‒ 653 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15) ед.

специальная техника ‒ 179 (+0)

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что за девять месяцев полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 13 генералов. И это, по его словам, нонсенс и рекорд для Книги Гиннеса.

Ранее также сообщалось, что за 30 лет войн потери РФ в так называемых "миротворческих миссиях" составляют 17 тысяч, а за 10 месяцев войны против Украины потери погибшими превысили 100 тысяч человек.

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