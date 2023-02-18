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Общие потери "вагнеровцев" в Украине составляют более 30 тысяч человек — Белый дом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Общие потери "вагнеровцев" в Украине составляют более 30 тысяч человек — Белый дом

Скриншот с видео / Фото: nytimes.com

Почти 90% пригожинских оккупантов, погибших на войне в Украине в декабре, были осуждены в результате нарушения закона.

Общие потери ЧВК "Вагнер" в Украине достигли более 30 тысяч человек. Среди них – 9 тысяч убитых. Около 50% погибших "вагнеровцев" зафиксировали с середины декабря прошлого года.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Джона Кирби, координатора стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США.

"Это люди, которых он (Евгений Пригожин, — ред.) просто вытаскивает из мест заключения и без подготовки, без учебы и должного вооружения бросает как пушечное мясо в бой", — сказал Кирби.

Он добавил, что почти 90% "вагнеровцев", погибших на войне в Украине в декабре, были осуждены в результате нарушения закона.

Напомним, что по данным британской разведки, армия и частные военные компании РФ за один год полномасштабной войны в Украине потеряли около 200 тысяч человек. Среди них – до 60 тысяч убитых.

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Дата публикации
Просмотры
294
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