Общий залп 36 "Калибров": оккупанты вывели в Черное море уже пять ракетоносителей — ОК "Юг"

Продолжается наращивание вражеского присутствия в Черном море.
Российские захватчики вывели в Черное море уже пять ракетоносителей.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"По состоянию на данный момент в море уже пять ракетоносителей. Общий залп 36 "Калибров", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня, 14 января, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в Черном море враг увеличил группировку до семи кораблей, среди которых один ракетоноситель с восемью ракетами "Калибр" и два десантных корабля.
Позже стало известно, что враг вывел на боевое дежурство еще один надводный и один подводный ракетоноситель, общий залп "Калибров" составлял 20 ракет.
Затем оккупанты снова усилили группировку еще одним кораблем с "Калибрами", залп составил 28 ракет.
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