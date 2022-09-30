ОБСЕ осудила попытку аннексии украинских территорий Россией: "Разрушает принцип территориальной целостности"

В ОБСЕ осудили попытку аннексии украинских территорий. Там заявили, что Путин разрушает принцип территориальной целостности, лежащий в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка.

ОБСЕ осудила попытку аннексии украинских территорий Питиным, о которых он заявил сегодня во время подписания документов о присоединении захваченных частей Украины к РФ.

Об этом сообщили на официальном сайте ОБСЕ.

Как стало известно, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла единогласно осудили попытку аннексии.

“Незаконная аннексия суверенной украинской территории, о которой сегодня заявил президент России Владимир Путин, неприемлема. Он разрушает принцип территориальной целостности, лежащий в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка. Эти действия Российской Федерации, включающие военную мобилизацию и безответственные ядерные угрозы, приведут лишь к большей эскалации конфликта, поставив под угрозу последующие миллионы жизней и повлекшие еще больше бессмысленных человеческих страданий”, — говорится в официальном заявлении ОБСЕ.

Там также добавили, что подписанный Путиным указ есть грубым нарушением основополагающих норм международного права, принципов ОБСЕ и Устава ООН. Это нарушение обязательств, на которые согласились все государства-участники.

“Мы снова призываем Российскую Федерацию вывести все свои силы из всей Украины. Мы также подтверждаем нашу непреклонную поддержку населения Украины в эти сложные времена и его приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ”, — отметили в ОБСЕ.

Напомним, что глава Кремля Путин подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ.

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