ОБСЕ пожаловались, что боевики ограничивают деятельность наблюдателей на Донбассе

Между тем обстрелы украинских бойцов не прекращаются.

На Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле".

Об этом заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"На деятельность миссии ОБСЕ наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях. Они не могут выполнять свою работу ", — заявила генсек.

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Она также заявила о важности восстановления работы контрольных пропусков въезда-выезда (КПВВ), заявив, что "практически 96% переходов закрыты, что очень сильно бьет по возможностям людей, которые там живут".

По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "переподтвердили свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

А пока боевики продолжают игнорировать режим прекращения огня и от начала этого суток зафиксировано 3 таких нарушения.

Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, сообщают в штабе ООС. И добавляют, что неподалеку Гнутово противник совершил обстрел с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"В районе населенного пункта Железное враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", — отмечают в ведомстве.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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