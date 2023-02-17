"Обслуживать на украинском здесь никого не будут": в Одессе владелец кафе выгнал посетительницу из-за языка

В Одессе в одном из заведений питания посетительницу отказались обслуживать украинским языком. Собственное заведение вступило с женщиной в языковой конфликт.

Возмущенная свидетельница сняла инцидент на видео и выложила его в соцсети.

На нем владелец кафе Cafe de Fleur лично вышел в зал к женщине и заявил, что выгонит ее из заведения. Свой отказ обслуживать клиентку на украинском объяснил тем, что плохо ею владеет.

По его словам, это его частная собственность, а значит, обслуживать украинский здесь никого не будут.

"Я могу и отказать в обслуживании. Я хозяин кафе", – ответил владелец по просьбе общаться на украинском языке.

Владелец заведения рассказал о том, что в школе его учили на русском. К слову, на кадрах видно, что меню в заведении тоже на русском.

После этого женщине сказали уйти из заведения, потому что оно якобы закрывается. На возмущенная женщина вызвала полицию и написала заявление.

Представительница языкового омбудсмена в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк прокомментировала ситуацию. Она отметила, что согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обслуживание по умолчанию должно быть на государственном языке.

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"За нарушение которой, между прочим, предусмотрена административная ответственность. Выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать государственной — это больше, чем просто нарушение законодательства. Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное", — отметила Витко-Присяжнюк.

По ее словам, инцидент не остался незамеченным в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка

"Мы уже принимаем соответствующие меры по непосредственному нарушителю. О результатах проинформирую уже впоследствии", — заверила она.

Напомним, что в Харькове в кафе, где продают чебуреки, продавец и совладелец заведения назвал украиноязычных граждан рагулями.

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