Обстановка на западной границе Украины: пассажиропоток несколько уменьшился

За прошедшие сутки Украину покинули почти 75 тысяч человек.

За сутки 11 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 94 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько уменьшился по отношению к показателям предыдущих суток.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 12 марта.

"В минувшие сутки Украину покинули почти 75 тысяч человек. Большинство выехавших – около 49 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны. В Украину за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч человек, почти 15 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины, которые планируют защищать будущее своей страны. Гордимся земляками! К слову, за 16 последних дней в Украину вернулись около 220 тысяч наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что все пункты пропуска на западной границе (кроме "Звонкового") работают в круглосуточном режиме.

"Пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинского населения и защитников Украины. За минувшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами", — рассказали в ведомстве.

В Государственной пограничной службе рекомендуют для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

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