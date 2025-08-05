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"Обстановка переходит в хаос": военный "Осман" описал ситуацию на Лиманском направлении
Станислав Бунятов "Осман" сообщил о сверхсложной обстановке на Лиманском направлении. Враг появляется в тылу, бригады истощены.
На Лиманском направлении тактическая ситуация украинских подразделений остается чрезвычайно сложной.
Об этом сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".
В своем сообщении он отметил, что в ряде тыловых районов фиксируется появление вражеских ДРГ, что свидетельствует об общем истощении Сил обороны, проблемах с аэроразведкой и координацией между смежными подразделениями.
"Тактическая неблагоприятная обстановка, которая началась примерно полгода назад по инициативе одной из бригад, сейчас постепенно переходит в хаос", — отметил "Осман".
Он также иронически предположил, что ситуация может быть частью особого замысла, однако подчеркнул, что сейчас наблюдается только приближение опасности к Лиману.
"В общем, если не заходить на DeepState, в интернете по этому направлению все выглядит "отлично", — добавил Бунятов.
Кроме того, ранее сообщалось о сложной ситуации вблизи Покровска в Донецкой области. На этом участке фронта продолжаются самые тяжелые бои, Силы обороны пытаются сдержать противника.