Вооруженные силы Украины / © Associated Press

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На Лиманском направлении тактическая ситуация украинских подразделений остается чрезвычайно сложной.

Об этом сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Лиман на карте DeepState. / © Deepstatemap

В своем сообщении он отметил, что в ряде тыловых районов фиксируется появление вражеских ДРГ, что свидетельствует об общем истощении Сил обороны, проблемах с аэроразведкой и координацией между смежными подразделениями.

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"Тактическая неблагоприятная обстановка, которая началась примерно полгода назад по инициативе одной из бригад, сейчас постепенно переходит в хаос", — отметил "Осман".

Он также иронически предположил, что ситуация может быть частью особого замысла, однако подчеркнул, что сейчас наблюдается только приближение опасности к Лиману.

"В общем, если не заходить на DeepState, в интернете по этому направлению все выглядит "отлично", — добавил Бунятов.

Кроме того, ранее сообщалось о сложной ситуации вблизи Покровска в Донецкой области. На этом участке фронта продолжаются самые тяжелые бои, Силы обороны пытаются сдержать противника.