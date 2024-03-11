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"Обстановка сложная": что сейчас происходит в зоне группировки войск "Таврия"

"Обстановка сложная": что сейчас происходит в зоне группировки войск "Таврия"

ВСУ на фронте

За прошедшие сутки между оккупантами и украинскими военными произошло 45 боевых столкновений.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обстановка сложная, но контролируемая.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 25 авиаударов, 3 ракетных удара, 1053 обстрелов и 90 ударов дронами-камикадзе. Наши войска проводят активные действия на определенных направлениях, наносят врагу огневого поражения, продолжают уничтожать оккупантов", - подчеркнул он.

Тарнавский добавил, что общие потери врага за сутки составили:

  • в живой силе — 392 человека (убитыми и ранеными);
  • в вооружении и военной технике — 47 единиц, не считая БпЛА.

В частности:

  • 1 танк,
  • 10 боевых бронемашин,
  • 8 артсистем,
  • 1 РСЗО,
  • 1 ПТРК,
  • 2 средства ПВО,
  • 21 авто,
  • 3 единицы спецтехники.

Нейтрализовано или уничтожено 352 БпЛА разных типов.

"Силы обороны также уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 3 важных объекта — командный пункт и блиндажи. Среди уничтоженных российских вооружений на Запорожском направлении — ЗРК "Бук-М2", комплекс РЭБ "Палантин-К", станция РЭБ "Лейер", – подытожил он.

Напомним, журналисты AP проанализировали, как и почему ВСУ покинули Авдеевку.

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