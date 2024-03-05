Обстановка сложная, но контролируемая: Тарнавский рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении

В сутки враг потерял на Таврическом направлении более 400 человек.

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" обстановка остается сложной, однако контролируемой. За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также совершил 1175 обстрелов.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Как отмечается, произошло 51 боевое столкновение.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия по определенным направлениям и уничтожают оккупантов", – отмечает Тарнавский.

По его словам, общие потери россиян составляют: в живой силе – 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике – два танка, девять боевых бронемашин, девять артсистем, три реактивных системы залпового огня, одно средство ПВО, 14 автомобилей и две единицы спецтехники Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БпЛА разных типов.

Также Силы обороны Украины уничтожили еще один склад боеприпасов и пять других важных объектов противника.

Напомним, Россия сосредотачивает большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

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