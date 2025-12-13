Обстановка сложная: Сырский рассказал, что происходит под Покровском

Александр Сырский. / © Александр Сырский

Украинские вооруженные силы держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации. Обстановка на этом участке фронта остается сложной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что совершил рабочую поездку в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении.

"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонные позиции, опрокидывает сюда дополнительные резервы", - подчеркнул Сырский.

По его словам, определены конкретные шаги по укреплению обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшения координации между частями, обеспечения подразделений всем необходимым.

"Мы остаемся верны тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций по вытеснению противника с отдельных территорий, созданию условий для последующих маневров наших сил", - заявил главнокомандующий и добавил, что украинские воины достойно выполняют поставленные перед ними задачи.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщил, что в Покровско-Мирноградскую агломерацию взыскало примерно 150 тысяч российских солдат. Российские силы пытаются прорвать украинскую оборону и войти в городскую застройку.

Украинские военные говорят, что Покровск-Мирноград остаются горячими точками на всей линии фронта. Россияне часто используют малые пехотные группы, пытаясь проникать между позициями Сил обороны. В то же время, они применяют и технику, пытаясь поддержать атаки.