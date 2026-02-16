Сырский сделал важное заявление по передовой: что происходит под Гуляйполем

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работает на юго-восточных направлениях и посетил командные пункты подразделений, ведущих активные боевые действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя.

Об этом Главком написал в социальных сетях.

По его словам, оперативная обстановка на Гуляйпольском направлении остается сложной. Российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, регулярно атакуют с применением вооружения и военной техники, но без существенного результата.

Реклама

В то же время подразделения Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают планы противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике. Украинские военные также проводят результативные контратаковые и штурмовые действия, активно применяя беспилотные системы, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

В ходе рабочих встреч с командованием десантно-штурмовых и штурмовых подразделений Сырский заслушал доклады по ситуации на направлении, выполнению боевых задач и нужд воинских частей. По итогам встреч он отдал соответствующие предписания.

Главнокомандующий подчеркнул, что освобождение территорий является важной задачей, однако приоритетом остается сохранение жизни украинских воинов и боеспособности подразделений. Отдельно он обратил внимание командиров на необходимость учитывать профессиональный опыт и специальные навыки военнослужащих при назначении на должности.

"Воины Сил обороны демонстрируют устойчивость и профессионализм. Работаем вместе ради освобождения украинских территорий", - подчеркнул Сырский.

Реклама

Ранее сообщалось, что ситуация на Южном фронте остается напряженной. Россияне не оставляют попыток захватить город Гуляйполе в Запорожской области, бросая в бой значительные ресурсы живой силы и техники.