Обстрел АЭС в Запорожской области: Зеленский призвал остановить экологическую катастрофу и не допустить второй Чернобыль

Обстрел АЭС в Запорожской области: Зеленский призвал остановить экологическую катастрофу и не допустить второй Чернобыль

Отдельно президент обратился к российским гражданам и напомнил, к какой катастрофе привела трагедия на Чернобыльской атомной электростанции.

Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины и всей Европы – российские военные атаковали крупнейшую атомную станцию.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции — это террор невидимого уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских военных полностью отбита память о Чернобыле. Об этой мировой трагедии”, — акцентировал Владимир Зеленский.

Отдельно президент обратился к российским гражданам и напомнил, к какой катастрофе привела трагедия на Чернобыльской атомной электростанции.

“Вам нельзя молчать. Вам нужно выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, где границы вашей страны”, — акцентировал Владимир Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: