Обстрел армией РФ Ирпеня: прокуратура открыла производство из-за гибели ребенка

В результате обстрела пострадала женщина.

Генеральная прокуратура начала расследование из-за обстрела Ирпеня, где погиб ребенок, а также ранения получила женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Установлено, что русские захватчики продолжили артиллерийские обстрелы жилых кварталов. В результате бомбардировки мирного населения в селе Забучье, несовместимое с жизнью осколочное ранение получил ребенок. Раненая в голову женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Бучанская окружная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели ребенка в результате обстрела города Ирпень.