Обстрел автобуса Харьков-Торецк российскими войсками: убиты семь человек

Обстрел автобуса Харьков-Торецк российскими войсками: убиты семь человек

Несколько дней не удавалось увезти тела погибших с места расстрела.

Российская армия 26 февраля обстреляла автобус Харьков – Торецк: погибли семь человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Стало известно точное количество убитых в автобусе Харьков — Торецк. Это не 1 человек, как мы считали по предварительным данным, а 7 человек", — рассказал он.

По словам главы ОГА, несколько дней враги не давали даже вывезти тела.

"Россияне продолжают бить по Волновахе, относительно тихо в Мариуполе после предыдущего дня. Сколько там пострадавших за эту ночь пока сказать невозможно", — подчеркнул Кириленко