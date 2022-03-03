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Обстрел автобуса Харьков-Торецк российскими войсками: убиты семь человек

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Обстрел автобуса Харьков-Торецк российскими войсками: убиты семь человек

Associated Press

Несколько дней не удавалось увезти тела погибших с места расстрела.

Российская армия 26 февраля обстреляла автобус Харьков – Торецк: погибли семь человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Стало известно точное количество убитых в автобусе Харьков — Торецк. Это не 1 человек, как мы считали по предварительным данным, а 7 человек", — рассказал он.

По словам главы ОГА, несколько дней враги не давали даже вывезти тела.

"Россияне продолжают бить по Волновахе, относительно тихо в Мариуполе после предыдущего дня. Сколько там пострадавших за эту ночь пока сказать невозможно", — подчеркнул Кириленко

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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