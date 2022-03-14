Обстрел Чернигова российской армией: в городе частично отключены газоснабжение, тепло и вода

Более 200 населенных пунктов области остались без света.

Из-за обстрелов Чернигова армией Российской Федерации, а также попадания снарядов и бомб в городе частично отключены газоснабжение, тепло, водопровод.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Без электроснабжения остаются 226 населенных пунктов области в трех районах области: в Черниговском – 195, Нежинском – 27, Прилукском – 4.

За прошедшие сутки 13 марта зарегистрировано восемь пожаров в городе. По его словам, пожары произошли в одном из АТБ, в храме на территории кладбища Яцево. Кроме того, шесть возгораний произошло в жилом секторе.

Отмечается, что всего с начала войны ликвидировано 213 пожаров, из них 160 возгораний из-за обстрелов или бомбардировок. Спасены 35 человек, в том числе десять детей.

Пиротехники ГСЧС в сутки дважды привлекались к разминированию. Всего с начала войны – 56. К примеру, обнаружено и изъято 4 неразорвавшейся бомбы ОФАБ-500, кассетные элементы из РСЗ "Ураган", много мин и снарядов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Читайте также: