Обстрел Чугуева в Харьковской области: стало известно, чем и откуда били россияне

По последним данным, пострадали семь человек.

Ночью россияне ударили по Чугуеву Харьковской области. Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения.

По данным областной прокуратуры, россияне применили ракету С-300, били с территории Белгородской области.

"Пострадали семеро мирных жителей: четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой пострадавшей — порез ноги, медики оказали ей помощь на месте", — говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что трех человек госпитализировали.

Кроме того, поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили.

Напомним, Синегубов сообщал, что российские военные обстреляли два города в Харьковской области: Купянск и Чугуев. В Купянске, по данным главы ОВА, погибли два гражданских человека – мужчина и женщина. В Чугуеве сначала было известно о двух раненых.

Напомним, Россия атаковали мирные города Украины. Больше об этом читайте в новости.

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