Обстрел детского кафе в Запорожской области: пострадавших уже девять, из них шесть детей

Число раненых в результате российского удара по детскому кафе "Лаванда" в Запорожской области выросло до девяти человек.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"14-летний парень погиб, еще шестеро детей травмированы — это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девушки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет. Такие неутешительные последствия российских обстрелов ", — написал он.

За сутки российские войска нанесли три авиаудара, совершили 198 атак беспилотниками разной модификации, пять обстрелов из реактивных систем залпового огня и 97 артиллерийских обстрелов по Запорожской области. Зафиксировано 10 случаев разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по Малокатериновке Запорожской области.

Кроме того, мы также информировали, что 20 августа армия РФ ударила по кафе в Запорожье, в результате обстрела от ранений в больнице скончался подросток.

Читайте также: