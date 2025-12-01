Обстрел Днепра 1 декабря: возросло количество погибших и раненых

Атака на Днепр 1 декабря

Дополнено новыми материалами

Россияне в очередной раз атаковали город-миллионник, от обстрела в Днепре возросло количество погибших и раненых.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Telegram.

«Террористическая атака российской баллистической ракеты в черте среди места города. Вы сами видите это на собственных глазах. Буквально минуту назад поступила уже обновленная информация. Уже подтверждена четвертая гибель. Не трое, а четверо погибших. И сейчас мы сверяемся с больницами. По предварительным подсчетам 26 ранений. Разной степени. Но сейчас 26. Надеемся, что будет меньше. Скажем так. Работают все, вы видите, также собственными глазами», — сообщил городской голова.

Мэр обратился к жителям с просьбой не мешать работе служб:

«Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать один месседж, который просил бы вас, чтобы вы донесли до жителей территориальной общины. Даже я, лицо под охраной, которую машину знает весь город, не мог доехать где-то 40 минут, потому что были такие пробки безумные. Я просто обращаюсь ко всем жителям города.

Также он сделал акцент на том, что всегда нужно реагировать на воздушную тревогу, чтобы спасти свою жизнь в условиях, в которых живет Украина сейчас.

Спасатель

«Когда слышно на взрыв и когда есть сигнал воздушной тревоги, если можно, не ездить по городу, потому что я стоял в этой пробке и даже кареты скорой помощи, машины ГСЧС и служебные машины, которые ехали сюда, они не могли проехать, потому что просто движения не было. И, скажем так, чтобы доехать, мне даже собственноручно приходилось расталкивать машины, чтобы проехать сюда. Поэтому я очень-очень прошу всех жителей города. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это мешает работать всем, полиции, спасателям, скорой помощи, коммунальщикам. Ну, я извиняюсь, так немножко на эмоциях, ну на

Обновлено

«40 пострадавших в Днепре по состоянию на эту минуту. Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии», — рассказал и.о. главы ОГА Владислав Гайваненко.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 декабря около 10:15 в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном применении баллистического оружия из Таганрога и призывали жителей прятаться в укрытиях.