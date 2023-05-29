Обстрел Днепропетровщины: россияне убили женщину, количество пострадавших выросло

Среди пострадавших три человека в тяжелом состоянии.

Российская террористическая армия 29 мая обстреляла Покровскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. На месте трагедии погибла 51-летняя женщина, еще 10 человек были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российские оккупанты ударили по Днепропетровщине 29 мая. Было полностью разрушено 2 жилых дома и повреждено еще 30 помещений.

На месте трагедии погибла 51-летняя женщина. Еще 10 человек, среди которых 11-летний мальчик получили разные травмы.

"Десять человек госпитализированы после сегодняшнего обстрела Синельниковского района. Среди них и 11-летний мальчик. Трое – тяжелые. Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы. Большинство пострадали. в больницы Запорожской области", — сообщил Лысак.

Напомним, россияне обстреляли Херсонскую область и убили мужчину возле его дома.

Читайте также: