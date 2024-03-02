Обстрел дроном многоэтажки в Одессе: количество погибших увеличилось, среди них – трехмесячный младенец (фото)

Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.

Число погибших в результате ночной российской атаки по Одессе возросло до семи.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших… Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке", – написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Только что спасатели деблокировали тела мамы с трехмесячным младенцем / Фото: ГСЧС Украины

Также известно о восьми раненых, среди которых один ребенок. Спасены пять человек.

"Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", — подчеркнул Игорь Клименко.

Обстрел "Шахедом" дома в Одессе: что известно

В ночь на 2 марта российские террористы "Шахедом" обстреляли жилой дом в Одессе. Ранее сообщалось о пяти погибших, среди которых есть маленький ребенок.

На сегодняшний день продолжается разбор завалов. Там могут быть люди.

3 марта в Одессе объявили Днем траура.

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