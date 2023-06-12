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Обстрел эвакуационной лодки в Херсонской области: количество раненых возросло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Обстрел эвакуационной лодки в Херсонской области: количество раненых возросло

Россияне обстреляли эвакуационную лодку в Херсонской области / Фото: Национальная полиция Украины

Захватчики в очередной раз обстреляли гражданских во время эвакуации.

Число раненых в результате обстрела оккупантов эвакуационной лодки в Херсонской области возросло до 23 человек. Погибли три жителя.

Начато расследование, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 11 июня 2023 года российские военные в очередной раз обстреляли гражданское население во время проведения эвакуационных мероприятий из подтопленных населенных пунктов временно оккупированной левобережной части Херсонской области. В результате три человека погибли. По меньшей мере 23 человека травмированы. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате террора окупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из подтопленных населенных пунктов юга Украины удалось эвакуировать около четырех тысяч человек.

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Дата публикации
Просмотры
175
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