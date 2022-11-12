Обстрел "Градами" Николаевщины и жертвы в Донецкой области: ситуация в регионах 12 ноября

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали громады Запорожской области, а в Херсонской области продолжаются мероприятия по обнаружению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной сводке из регионов.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой области, Львовщине, Черкасщине, Черниговщине, Житомирщине и Киевщине.

Сумщина

Сегодня утром – обстрел из РСЗО Середино-Будской территориальной громадф Шосткинского района. Потерь и разрушений по предварительным данным нет. Информация о последствиях уточняется.

Запорожская область

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Белогорье, Орехов, Красное, Малиновка, Щербаки, Новоселовка, Таврическое, Успеновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Гуляйполе, Темыровка, Полтава Дорожнянка, Волшебное, Степное, Малые Щербаки.

Поступило 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина

От ночных вражеских обстрелов снова страдала Никопольщина. Враг ударил по трем громадам — Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской. Люди не пострадали. Есть поврежденные дома. Детали обстрелов уточняются.

Харьковщина

За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население прилегающих к линии столкновения и границы с РФ населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В с. Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены объекты фермерских хозяйств, произошли пожары. Без пострадавших.

В Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов получила ранения и была госпитализирована 80-летняя женщина.

В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе взорвались и получили ранения двое парней 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы, состояние среднее. В области высок уровень минной опасности.

Луганщина

Подразделения Сил обороны Украины отразили четыре атаки оккупантов. С танков и разнокалиберной артиллерии россияне обстреляли территории шести населенных пунктов Луганщины на Купянском и Лиманском направлениях. Это – Мясожаровка, Белогоровка, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка.

По позициям ВСУ враг нанес 17 артобстрелов и один авиаудар.

На временно оккупированных территориях россияне все чаще используют здания и территорию религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения для размещения военнослужащих и техники. Огневые позиции минометов и артиллерии также обустраивают вокруг, таким образом, прикрываясь населением и работниками этих заведений.

Донетчина

Ночью обстрелы Очеретинского общества по линии фронта. В течение суток враг предпринимал попытки наступления в районе сел Первомайское, Невельское и Красногоровка, Веселое.

На протяжении ночи интенсивные обстрелы Соледарской ВА. Утром – артиллерийский обстрел с. Новоукраинка вблизи Угледара. Авдеевская ВА: ночью – единичные прилеты как по старой части, так и по центральной.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Под вражеским огнем оказались Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское. За минувшие сутки в Донецкой области: двое погибших, пять раненых гражданских.

Николаевщина

Вчера днем были обстрелы населённого пункта Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет. Как сообщает ОК "Юг", враг обстреливал громаду из Кинбурнской косы из РСЗО "Град".

Херсонщина

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Херсон возвращается под контроль Украины, на улицах Херсона не прекращается радость и чествование ВСУ, многие вышли вечером праздновать на площадь Свободы.

По информации Генерального штаба ВСУ, враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Бериславского района.

По информации ОК "Юг", военные РФ после ухода с правого берега основных подразделений совершили подрыв Антоновского моста с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.

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