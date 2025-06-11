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Война
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Обстрел Харькова 7 июня: спасатели деблокируют тела женщин из-под завалов

Стало известно о жертвах обстрела Харькова 7 июня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Обстрел Харькова 7 июня: спасатели деблокируют тела женщин из-под завалов

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов / © Олег Синєгубов

Из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое враг обстрелял в ночь на 7 июня, изъяли тело женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По информации Синегубова, погибшую обнаружили в одном из помещений подвала производственного корпуса.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются в круглосуточном режиме.

«На месте террористического удара по гражданскому предприятию, нанесенному врагом в ночь на субботу, изъяли два тела и нашли еще одно. Работы по его деблокированию продолжаются. Поисковая операция продолжается», — сообщил он.

Позже стало известно, что спасатели обнаружили тело еще одной погибшей женщины на территории гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

«В настоящее время продолжаются работы по его деблокированию. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются», — сообщил Синегубов.

Также поступило сообщение от городского головы Игоря Терехова.

«На месте террористического удара по гражданскому предприятию, нанесенному врагом в ночь на субботу, изъяли два тела и нашли еще одно. Работы по его деблокированию продолжаются. Поисковая операция продолжается», — сообщил он.

Также стало известно, что в больнице скончалась 59-летняя жительница, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии после сегодняшнего ночного обстрела.

«Сегодня утром в больнице также умер ее муж. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавших», — сообщил Синегубов.

Напомним, россияне 11 июня ночью ударили по обычным домам Харькова .

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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