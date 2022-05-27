Обстрел Харькова: количество погибших возросло до 9, в том числе пятимесячный младенец, также раненый ребенок

Обстрел Харькова: количество погибших возросло до 9, в том числе пятимесячный младенец, также раненый ребенок

По словам президента Зеленского, в настоящее время известно о девяти погибших и 19 раненых.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел Харькова российскими оккупантами 26 мая.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении в ночь на 27 мая.

"Все мирные жители. Убиты ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет", — сообщил он.

Также Зеленский сообщил, что РФ снова нанесли ракетные удары по Сумщине, Донбассу.

"Снова значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны", — подытожил президент.