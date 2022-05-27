Обстрел Харькова: количество погибших возросло до 9, в том числе пятимесячный младенец, также раненый ребенок

По словам президента Зеленского, в настоящее время известно о девяти погибших и 19 раненых.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел Харькова российскими оккупантами 26 мая.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении в ночь на 27 мая.
"Все мирные жители. Убиты ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет", — сообщил он.
Также Зеленский сообщил, что РФ снова нанесли ракетные удары по Сумщине, Донбассу.
"Снова значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны", — подытожил президент.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях развертывание войны в Украине можно было предотвратить.
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