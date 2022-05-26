Обстрел Харькова: количество жертв возросло, среди них – пятимесячный ребенок

В результате обстрелов Харькова со стороны российских войск 26 мая число погибших в течение дня увеличилось до восьми. Среди погибших – пятимесячный ребенок.

При обстреле малыша взрывной волной вырвало из рук отца и отбросило вверх на крышу подъезда.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские Харьковской области нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – говорится в сообщении.

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Клименко уточнил, что всего в результате обстрелов Харькова 26 мая погибли восемь человек, еще 17 получили ранения.

Напомним, в полдень 26 мая оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сначала сообщалось о пяти погибших и 10 раненых. Среди раненых – девятилетний ребенок.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал без неотложной необходимостине находиться на улицах, прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях.

Россияне обстреляли Харьков: 7 человек погибли, 17 ранены

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