Обстрел Харькова: пострадавших стало больше, куда "прилетело" (фото)

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В результате обстрела Харькова ракетами типа С-300 21 сентября количество пострадавших возросло до трех. Поврежден ряд складов, промышленных зданий и жилых домов.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По данным прокуратуры, российские оккупанты 21 сентября примерно в 5:50 атаковали Харьков ракетами типа С-300. Зафиксировано попадание шести ракет в Слободском районе города.

Раненые и последствия атаки по Харькову

В результате атаки были ранены трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Терехов сообщил, что двое из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

Кроме того, в Харькове поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Последствия обстрела Харькова ракетами С-300 21 сентября / Фото: Харьковская областная прокуратура

"По последствиям, то были прилеты в производственную зону. К сожалению, был поврежден водопровод диаметром 200. Сейчас работают наши коммунальные учреждения, "Харьковводоканал" по локализации порывов, которые есть. Одна из городских больниц сейчас находится без водоснабжения", — рассказал Терехов.

Мэр добавил, что без водоснабжения остались и несколько частных домов. Воду в больницу и дома планируют подать примерно до 13:00.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Терехов на связи! В Харькове без воды остались больница и частные дома!

На местах обстрелов работают прокуроры и следователи. При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела Харькова ракетами С-300 21 сентября / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова ракетами С-300 21 сентября / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова ракетами С-300 21 сентября / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова ракетами С-300 21 сентября / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова ракетами С-300 21 сентября / Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром 21 сентября оккупанты атаковали Харьков шестью ракетами. Сначала сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры и двух пострадавших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ким: россияне экспериментируют с ракетами и пытаются найти украинскую ПВО

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