Обстрел Харьковщины: оккупанты попали в жилой дом, под завалами может быть человек

На месте обстрела работают все службы.
Российские террористы в четверг, 18 мая обстреляли Харьковщину. Оккупанты попали в жилой дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российские террористы при обстреле Харьковщины попали в жилой дом, под завалами может находиться человек.
"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", — сообщил он.
Напомним, в Харькове в четверг, 18 мая, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
Также в ночь на четверг, 18 мая, во время воздушной тревоги в Харькове раздались звуки взрывов.
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