Обстрел Харьковщины: оккупанты попали в жилой дом, под завалами может быть человек

На месте обстрела работают все службы.

Российские террористы в четверг, 18 мая обстреляли Харьковщину. Оккупанты попали в жилой дом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы при обстреле Харьковщины попали в жилой дом, под завалами может находиться человек.

"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", — сообщил он.

Напомним, в Харькове в четверг, 18 мая, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Также в ночь на четверг, 18 мая, во время воздушной тревоги в Харькове раздались звуки взрывов.

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