Обстрел Харьковской ОГА: под руинами уже обнаружили 24 погибших

Разбор завалов продолжается.
В Харькове под руинами областной госадминистрации, здание которой российские войска обстреляли 1 марта, через три недели обнаружили тела 24 погибших.
Об этом со ссылкой на спикера Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко сообщает Суспільне.
"Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в первый день появилась информация о семи погибших, позже — о десяти. Окончательной информации до сих пор нет, работы по разбору завалов продолжаются.
Как сообщалось, в Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек.