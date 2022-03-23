Обстрел Харьковской ОГА: под руинами уже обнаружили 24 погибших

Разбор завалов продолжается.

В Харькове под руинами областной госадминистрации, здание которой российские войска обстреляли 1 марта, через три недели обнаружили тела 24 погибших.

Об этом со ссылкой на спикера Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко сообщает Суспільне.

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"Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в первый день появилась информация о семи погибших, позже — о десяти. Окончательной информации до сих пор нет, работы по разбору завалов продолжаются.

Как сообщалось, в Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек.

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