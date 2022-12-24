Обстрел Херсона и области: возросло количество жертв, пострадавших уже 68

Власти еще раз призвали к эвакуации из региона.

В результате обстрела российскими войсками Херсона и области 24 декабря пострадали 68 человек, а число погибших в городе возросло до 10 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В настоящее время имеем страшную цифру… По состоянию на данный момент известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину. В Херсоне российская армия убила 10 человек", – говорится в заявлении главы области.

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Янушевич также призывал жителей Херсонщины эвакуироваться. В частности, это касается тех, кто проживает у реки Днепр, ведь эти районы больше всего страдают от вражеских обстрелов. Глава ОВА подчеркнул, что из-за атак там практически нет возможности обеспечить устойчивое тепло- и электроснабжение.

Напомним, российская армия 24 декабря несколько часов вела обстрел Херсона с применением, вероятно, "Градов". Сообщалось о погибших и многих пострадавших, количество которых за день только росло. Вражеская атака была направлена на рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Также повреждены автомобили.

Заметим, что за предыдущие сутки захватчики 71 раз обстреляли Херсонщину.

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