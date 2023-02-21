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Обстрел Херсона и Очакова во время речи Путина: 6 человек убиты, 13 ранены, куда попали (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Обстрел Херсона и Очакова во время речи Путина: 6 человек убиты, 13 ранены, куда попали (фото)

Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

Повреждены дома, детсад, гаражи и авто.

В результате российских обстрелов Херсона и Очакова из РСЗО 21 февраля погибли 6 человек, еще 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Просто во время речи кровавого диктатора путина о "Мы не воюем с народом Украины" рашисты расстреливали мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня", – отмечается в заявлении.

Так, в Херсоне оккупанты нанесли удары по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детсаду, больнице, частным гаражам и автомобилям. Несколько зданий были существенно повреждены. А в результате вражеских попаданий по многоквартирным домам горят несколько квартир.

Кроме того, россияне обстреляли местный рынок и остановку общественного транспорта.

"Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются", – сообщил Назаров.

В то же время в Очакове захватчики продолжили обстрел портовой инфраструктуры, ранено гражданское лицо. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, кроме утренних обстрелов Херсона и Очакова, оккупанты обстреляли областной центр и в ночь на 21 февраля, использовав для этого зажигательные снаряды.

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Дата публикации
Просмотры
151
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