Обстрел Херсона: количество жертв российских террористов возросло

Медикам не удалось спасти жизнь троих тяжело раненых херсонцев, пострадавших после утреннего удара оккупантов 24 декабря.

В результате российского обстрела центральной части города Херсона погибли уже 10 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.

По его словам, после обстрела, который россияне вели из "Градов", медики оказывают помощь еще 55 раненым, 18 из которых — в тяжелом состоянии.

Руководитель области отметил, что среди пострадавших в результате утренних обстрелов детей не было.

Он также обратился к жителям Херсона с просьбой по возможности сдать кровь.

"Это очень важно, и это может спасти жизнь наших сограждан", — призвал Янушевич.

Как сообщил глава ОВА, обстрел города не прекращается. "Спасатели работают в сверхсложных условиях", – отметил он.

Напомним, к вечеру субботы, 24 декабря, российские военные во второй раз за день массированно обстреляли Херсон. Сообщается о не менее 10 взрывах.

Читайте также: