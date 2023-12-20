Обстрел Херсона: Красный Крест сообщил о полностью разрушенном складе с гуманитарной помощью (фото)

Враг попал в состав гуманитарной помощи Украинского Красного Креста.
В результате вражеской атаки ночью 19-20 декабря повреждены не только гражданские объекты и жилые дома Херсона, но и склад гуманитарной помощи Украинского Красного Креста.
Об этом говорится в заявлении организации.
"Сегодня ночью, в результате очередных обстрелов Херсона, был полностью разрушен склад с гуманитарной помощью Херсонской областной организации Украинского Красного Креста", — сообщили там.
Прямое попадание и пожар, возникший в результате этого, полностью уничтожил хранившиеся на складе запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонщины.
Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали.
Работа по ликвидации последствий продолжается.
Напомним, по данным следствия , около 22:00 вторника, 19 декабря, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Херсона БпЛА. Известно повреждение гражданских объектов и жилых домов города.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
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