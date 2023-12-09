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Обстрел Херсона: россияне запустили снаряд в многоэтажку (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обстрел Херсона: россияне запустили снаряд в многоэтажку (фото)

Фото: ГСЧС Украины

Чрезвычайники эвакуировали пожилую женщину.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Под обстрелом находились жилые кварталы города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, во время обстрела со стороны российских оккупантов жилых кварталов города один из снарядов попал в многоэтажку.

“Спасатели, выехав на место происшествия, провели обследование в квартирах, пожаров обнаружено не было. Чрезвычайники эвакуировали пожилую женщину, которая после обстрела была в шоковом состоянии и вызвала скорую помощь еще для одного жителя дома”, — рассказали в ГСЧС.

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Напомним, что в Херсонской области на левом берегу Днепра россияне строят новые фортификации.

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Дата публикации
Просмотры
186
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