Обстрел Херсона: россияне запустили снаряд в многоэтажку (фото)

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Под обстрелом находились жилые кварталы города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, во время обстрела со стороны российских оккупантов жилых кварталов города один из снарядов попал в многоэтажку.

“Спасатели, выехав на место происшествия, провели обследование в квартирах, пожаров обнаружено не было. Чрезвычайники эвакуировали пожилую женщину, которая после обстрела была в шоковом состоянии и вызвала скорую помощь еще для одного жителя дома”, — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что в Херсонской области на левом берегу Днепра россияне строят новые фортификации.

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