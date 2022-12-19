Обстрел Херсона: стало известно, куда попали россияне (фото)

В Херсоне сегодня, 19 декабря, российские оккупанты снова обстреляли город.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", — написал он.

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

После вражеских обстрелов в городе исчез свет.

"Я как раз шла в магазин. С самого утра – очереди, надо выстоять. Потом услышала несколько громких взрывов. Остановилась и зашла за многоэтажку, чтобы не прилетело. Ждала, пока затихнет. Когда уже пришла в магазин, местные сказали, что исчез свет", – сказала нам местная жительница Галина.

Напомним, 15 декабря оккупанты ударили в 100 метрах от здания Херсонской ОВА. 14 декабря россияне ударили по Херсону из реактивных систем залпового огня. В результате оказалось сильно поврежденное здание Херсонской ОВА.

С тех пор, как украинские военные 11 ноября вернули Херсон под контроль Украины, оккупанты почти ежедневно продолжают массированные обстрелы города и области.

Во время обстрела Херсона погибла парамедик, Россия обстреляла энергетический объект

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