Обстрел Херсона: в машине заживо сгорели люди (фото)

Еще один херсонец получил ранение.

В результате российского обстрела Херсона погибли два человека. Загорелся легковой автомобиль. В нем, после обуздания огня, обнаружили тела двух погибших людей.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Оккупанты ударили по городу сегодня, 5 февраля.

По данным МВА, еще один человек получил ранения.

Глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что ранен 24-летний херсонец. Его с взрывной травмой доставили в больницу.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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