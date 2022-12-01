Обстрел Херсона: женщина погибла в собственной квартире (фото)

В результате обстрела центра Херсона погибла пожилая женщина, которая находилась в квартире жилого дома.

Об этом сообщили в областной Херсонской прокуратуре.

По данным следствия, 30 ноября 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли деоккупированную правобережную часть области. Оккупанты попали в здание областной прокуратуры, повреждения нанесены больнице, областному музею и другим гражданским сооружениям.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Зверства оккупантов в Херсонской области

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители уже зафиксировали 414 военных преступлений, совершенных оккупантами. После освобождения правого берега Днепра на деоккупированных территориях Херсонщины стали обнаруживать тела мирных людей, убитых захватчиками.

4 ноября в освобожденном от оккупантов поселке Высокополье Херсонской области обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, оккупанты расстреляли трех гражданских и закопали их тела вблизи частных домов.

трех гражданских и закопали их тела вблизи частных домов. 12 ноября стало известно, что в Бериславском районе Херсонской области обнаружили останки людей, которых убили оккупанты. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям.

В понедельник, 14 ноября, в поселке Херсонской области правоохранители обнаружили в подвале тела супругов фермеров, которых убили оккупанты.

В селе Львовские отруби нашли расстрелянными мать и сына. 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, вбили одним выстрелом в голову, скорее всего, уже после сына.

выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, вбили одним выстрелом в голову, скорее всего, уже после сына. В селе Правдино Херсонской области обнаружили массовое захоронение работников одной из агрофирм и несовершеннолетней девушки. Дом, в котором находились люди, россияне сначала обстреляли, а затем взорвали.

работников одной из агрофирм и несовершеннолетней девушки. Дом, в котором находились люди, россияне сначала обстреляли, а затем взорвали. Во временно оккупированной Голой Пристани в Херсонской области российские военные расстреляли семью.

Учитывая ситуацию, украинские военные и власть настойчиво не рекомендуют тем, кто успел уехать из Херсона до оккупации, спешить возвращаться в дома, а остающимся в городе — эвакуироваться в более безопасные регионы.

Освобожденная Херсонщина кишит минами – не ходите по непроверенным тропам

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