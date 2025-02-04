Обстрел Изюма: сколько людей пострадало, что известно о разрушениях

Жители Изюма продолжают приходить в себя от вражеского удара.
В результате российского удара баллистикой по Изюму пострадали более 40 человек. Профильные службы уже приступили к ликвидации последствий. В настоящее время зашивают окна, двери, а также проводится обход квартир и домов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным ОВА:
- В результате обстрела повреждено 170 квартир, там выбиты окна;
- Более 40 человек обратились за медицинской помощью, 24 человека госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии;
- Среди пострадавших мальчик 6 лет и девушка 16 лет, их состояние оценивается как среднее.
Поисково-спасательная операция завершена.
"По нашей информации, пока под завалами людей нет", — подчеркнул чиновник.
Напомним, во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Есть погибшие, а среди раненых – ребенок.
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